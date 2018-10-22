/ Садовые автобусные маршруты в Челябинске прекратили свою работу

Подвижной состав усилит расписание общественного транспорта.

Садовые автобусные маршруты больше не ходят в Челябинске. Большинство дачников завершило работы до середины октября, поэтому потребность в транспорте исчезла. Однако машины не будут стоять без дела до следующего года. Городская администрация приняла решение выпустить подвижной состав на улицы, усилив расписание общественного транспорта.

В связи с завершением сезонных садовых маршрутов выполняем ваше поручение по повышению выпуска подвижного состава совместно с «Первой транспортной компанией». Приступили к эксплуатации маршрутов, в частности, № 66 и других. Плановый совместный выпуск — 120 машин среднего и большого класса. — сообщил директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

Вместе с тем в городе скоро должны появиться «экологичные» автобусы, работающие на газе.

Мы ожидаем дополнительное приобретение автобусов на газомоторном топливе. В 2019 году, думаю, мы это увидим наяву. — прокомментировал мэр Евгений Тефтелев.

Автобусами, которых станет больше на улицах Челябинска, будут вытеснять нелегальных перевозчиков, работающих на маршрутных такси. В следующем году в автобусном парке появится до 50 машин.