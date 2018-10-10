/ Центр Челябинска и микрорайоны в Сосновском районе свяжет автобус

Маршрут выбирало население.

Из новых микрорайонов Сосновского района жители теперь поедут на автовокзал. Автобусные маршруты запускают по просьбам населения. Более 60% человек сказали, что нужно связать Белый хутор, Вишневую горку и Просторы с улицей Лесопарковой, проспектами Ленина и Свердловским, дворцом спорта «Юность».

Автобусы среднего или большого класса будут идти по следующему пути: «Белый хутор» — микрорайон «Просторы» — микрорайон «Вишневая горка» — город Челябинск, далее по схеме, набравшей максимальное число голосов. Курсировать маршрут будет в периоды наибольшей потребности жителей новых микрорайонов — в утренние и вечерние часы с интервалом в 15 минут. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Техническое состояние маршрута перед запуском исследует Миндортранс. Перевозчика определят с помощью торгов.