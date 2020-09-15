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В Курчатовском районе Челябинска пропал 42-летний мужчина. Первого сентября Александр Браун ушел из дома 17 по улице Захаренко и до сих пор не вернулся.
Пропавшего челябинца разыскивает полиция. На вид мужчине 40-45 лет, рост 160-165 см, он худощавого телосложения, темноволосый с короткой стрижкой.
«Особые приметы: искривлена носовая перегородка, отсутствует мочка левого уха», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Всех, кто знает, где может находиться мужчина, просят сообщить в отдел полиции Курчатовского района по телефонам: 742-13-69, 02 либо 89507419000.