Вторую неделю ищут пропавшего мужчину в Челябинске

О его местонахождении неизвестно с 1 сентября.

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В Курчатовском районе Челябинска пропал 42-летний мужчина. Первого сентября Александр Браун ушел из дома 17 по улице Захаренко и до сих пор не вернулся.

Пропавшего челябинца разыскивает полиция. На вид мужчине 40-45 лет, рост 160-165 см, он худощавого телосложения, темноволосый с короткой стрижкой.

«Особые приметы: искривлена носовая перегородка, отсутствует мочка левого уха», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Всех, кто знает, где может находиться мужчина, просят сообщить в отдел полиции Курчатовского района по телефонам: 742-13-69, 02 либо 89507419000.