Пропавшая в Челябинске 15-летняя девочка найдена

Информацию подтвердили волонтёры, занимавшиеся поиском подростка.

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15-летняя девочка, ушедшая из дома 8 октября в Металлургическом районе Челябинска, найдена. Об этом сообщили родственники подростка, информацию подтвердили инфорги поискового отряда «Лиза Алерт».

«Нашли, жива! Спасибо всем!»— написала пользователь Наталья Алексеева.

Где именно нашли девочку и где она находилась всё это время — не уточняется. Известно только, что это произошло ночью 11 октября около трёх часов.

Напомним, по словам родителей девочки, она ушла из дома без лекарств, несмотря на то, что нуждается в медицинской помощи, около часа ночи 8 октября. На подростке был надет серый спортивный костюм, куртку девочка оставила дома.