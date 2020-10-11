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15-летняя девочка, ушедшая из дома 8 октября в Металлургическом районе Челябинска, найдена. Об этом сообщили родственники подростка, информацию подтвердили инфорги поискового отряда «Лиза Алерт».
«Нашли, жива! Спасибо всем!»— написала пользователь Наталья Алексеева.
Где именно нашли девочку и где она находилась всё это время — не уточняется. Известно только, что это произошло ночью 11 октября около трёх часов.
Напомним, по словам родителей девочки, она ушла из дома без лекарств, несмотря на то, что нуждается в медицинской помощи, около часа ночи 8 октября. На подростке был надет серый спортивный костюм, куртку девочка оставила дома.