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Инцидент произошел вечером 18 августа у дома 5 по улице Руставели. Угрожая насилием, женщина отобрала у жертвы 17,5 тысяч рублей. Свидетелей произошедшего просят откликнуться.
«Просим сообщить по телефонам в следственный отдел по Ленинскому району города Челябинск СУ СК РФ по Челябинской области: 253-52-51, 729-80-43», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Также, если вы обладаете информацией о произошедшем, можете сообщить в отдел полиции «Ленинский» по номеру: 8-919-359-88-34.