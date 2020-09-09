Женщину, ограбившую подростка на 17 тысяч рублей, ищут в Челябинске

Неизвестная угрожала девочке насилием.

Послушать 00:00

«Просим сообщить по телефонам в следственный отдел по Ленинскому району города Челябинск СУ СК РФ по Челябинской области: 253-52-51, 729-80-43»,

— прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В Ленинском районе Челябинска неизвестная ограбила несовершеннолетнюю девочку. По данному факту возбуждено уголовное дело п.«г» ч 2 ст.161 УК РФ (грабеж).Инцидент произошел вечером 18 августа у дома 5 по улице Руставели. Угрожая насилием, женщина отобрала у жертвы 17,5 тысяч рублей. Свидетелей произошедшего просят откликнуться.Также, если вы обладаете информацией о произошедшем, можете сообщить в отдел полиции «Ленинский» по номеру: 8-919-359-88-34.