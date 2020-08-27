Четвертые сутки ищут пенсионера в лесах Чебаркульского района

78-летний мужчина ранее перенес инсульт.

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Спасатели четвёртый день ищут 28-летнего пенсионера, который заблудился в лесу под поселком Тактыбай Чебаркульского района. Челябинец ушел за грибами с сыном, но младший семьянин вышел к машине уже без отца. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Поиски начались в тот же день.

«На месте работают: Мобильный и Миасский отряды областной службы в составе 7 человек личного состава, в том числе 2 кинологических расчета и 3 единицы техники повышенной проходимости», — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Также сообщили, что ранее пенсионер перенес инсульт. В поисках принимают участие полицейские, спасатели и волонтеры.