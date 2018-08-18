/ Второго воспитанника за лето упустили из виду в детском саду Челябинска

Девочка вышла за калитку и уехала на Шершни.

Очередное Ч П произошло в детском саду № 100 на этой неделе, 16 августа. Оттуда убежала 5-летняя воспитанница. Девочка вышла за пределы территории детсада около 11 утра, а удалось ее обнаружить только в час дня. За это время ребенок успел добраться от улицы Аношкина до плотины на Шершнях. Есть информация, что девочка прокатилась в транспорте, чтобы сократить путь.

Нахождение ребенка без сопровождения законных представителей поставило его жизнь в опасность и могло повлечь за собой совершение в отношении его преступлений. Прокуратурой в адрес председателя комитета по делам образования города Челябинска внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, в отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение права на образование» КоАП РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

В июне этого года из детского сада № 100 уже сбегала воспитанница. Девочка, которой на момент побега было 4 года, просто гуляла по улицам, где ее заметили прохожие. При этом исчезновение ребенка воспитатели обнаружили лишь после того, как за девочкой пришли родители.