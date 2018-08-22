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/ Детсадовцам из Хребта отремонтируют затопленное здание

Детсадовцам из Хребта отремонтируют затопленное здание

Дошкольное учреждение находится в аварийном состоянии.
сегодня в 16:00
  |  Общество

Детский сад в поселке Хребет Миасского городского округа нуждается в ремонте. Крыша протекает, на стенах уже образовался грибок. Недостатки вскрылись после затяжных ливней. Из-за этого часть здания осталась без электроснабжения, не работает пожарная сигнализация. В «Сказке» работает только одна группа, остальные две закрыты.

Если закроют группу, придется сидеть дома с ребенком, терять заработную плату. Других вариантов нет, бабушки на работе. Это серьезная проблема, ее нужно решить в короткие сроки. Сентябрь на носу, учебный год скоро начнется. Садик — это единственная возможность оставить ребенка и пойти на работу. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Анна Пиплич.

Решением проблемы уже занялись в муниципалитете. На ремонт здания нужно 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обновление кроли и ремонт стен.

Своевременно были выделены средства на решение этого вопроса, сейчас ведется работа по подготовке конкурсной документации, делалась смета на проведение ремонта. Ориентировочно все будет готово к началу октября. — прокомментировала заместитель Главы Миасского городского округа по социальным вопросам Елена Липовая.

Отметим, что на время ремонта воспитанники не смогут ходить в детский сад. Это позволит закончить работы быстрее.

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