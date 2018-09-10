/ Детский сад для малышей с сахарным диабетом открылся в Челябинске

Воспитанники находятся под наблюдением врачей.

Маленькая дочка Аллы Скварник с рождения больна сахарным диабетом. Чтобы контролировать ее самочувствие, женщине приходилось всегда находиться рядом. Проблема обострилась, когда ребенок пошел в детский сад.

Когда мы ходили в обычный садик, мне приходилось постоянно приезжать. Мы завтракали дома, потом я привозила ребенка в садик, потом опять приходила. Мерила сахар, делала укол, взвешивала еду, ждала пока она поест, и уходила. Я была очень привязана к садику. — сказала сайту «Первый областной» Алла Скварник.

И таких семей в Челябинской области сейчас около 180. Решением серьезной проблемы стало открытие специальной группы в детском саду № 17. Туда принимают деток, которые страдают сахарным диабетом. Днем за малышами следят врачи, вовремя ставят уколы, дают таблетки, постоянно оценивают общее состяние воспитанников.

В УрФО это первая специализированная группа для детей с диабетом. Диабет — заболевание, которое меняет образ жизни ребенка и всего его окружения. Такие дети не могут посещать детсад. Нас давно тревожила эта несправедливость, и в декабре 2017 года наша команда начала работать над данной проблемой. Собрали всю статистику, провели переговоры, прошли лицензирование, обучение и стажировку медицинских работников и, наконец, 5 сентября мы открыли группы для детей больных сахарным диабетом в садике № 17. — рассказала сайту 1obl.ru заведующая детской городской клинической поликлиникой № 8 Дубровина Юлия.

Для воспитанников специализированной группы разрабатывается свое меню. Повара тщательно контролируют состав продуктов.

Сейчас 17 семей уже подали заявки, чтобы их детей приняли в детский сад.