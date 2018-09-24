/ СК проводит проверку по факту падения на ребенка шкафчиков в детском саду Челябинска

Девочка с серьезной травмой была доставлена в больницу.

3-летняя девочка серьезно пострадала в детском саду № 52 в Челябинске. На ребенка упала секция шкафчиков. Следователи рассказали сайту «Первый областной», что ребенок, при получении травмы, находился без присмотра воспитателей.

В дневное время 18 сентября 2018 года в детском саду в Центральном районе областного центра получила травму головы 3-летняя девочка. По предварительным данным, на ребенка, который находился в раздевалке без присмотра взрослых, упали шкафчики с одеждой. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете России по Челябинской области.

Директор детского сада Кира Запорожец объясняет, что шкаф был закреплен. Как его ребенок смог уронить, руководитель не поясняет.

В раздевалке на ребенка упал закрепленный шкафчик. Ребенок сейчас чувствует себя хорошо, поправляется. Мы поддерживаем связь с родителями. В подарок рисуем ребенку рисунок в больницу. Сейчас все хорошо. Во-первых, мы оказали первую помощь, известили учреждения здравоохранения, вызвали скорую помощь. Ребенок был госпитализирован. Мы, в свою очередь, дождались запроса из больницы и сообщили во все инстанции. — рассказала сайту «Первый областной» директор детского сада Кира Запорожец.

В настоящее время СК проводит проверку, по факту которой будет вынесено решение. Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников учреждения. Однако, как рассказала сайту «Первый областной» директор детского сада № 52 Кира Запорожец, сейчас девочка находится в больнице и чувствует себя хорошо. К расследованию привлечены комитет по делам образования и управление образования центрального района.