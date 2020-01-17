Второй месяц идут поиски свидетелей ДТП на пересечении Октябрьской и Комарова в Челябинске

Мужчина может заплатить штраф, будучи невиновным, считает он.

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В столкновении двух авто на пересечении улиц Октябрьская и Комарова, произошедшем 6 декабря, нашли предполагаемого виновника ДТП.

«Мужу позвонил из ГАИ дознаватель и сказал, что та сторона какого-то свидетеля будто бы нашла, что она права, будто бы на красный мой муж летел», — говорит жена участника ДТП Ляйсан Сюндюкова.

Женщина ищет настоящих свидетелей и настаивает на том, что ее муж не является виновником аварии. Сам мужчина отчетливо помнит, что ехал по главной дороге на зеленый сигнал светофора.

«Я знаю, что я не виновен. Я сейчас планирую ехать к дознавателю, брать материалы дела и консультироваться с автоюристом. Машина у меня сейчас не на ходу, пробиты оба радиатора, пока не могу ее ремонтировать, т. к. еще не было страховой экспертизы», — рассказывает Артур Сюндюков.

Известно, что обе машины застрахованы, на место ДТП выезжали аварийные комиссары. Установленному нарушителю придется платить только штраф.

Сам Артур Сюндюков после аварии лежал в ОКБ № 3 с ушибом головного мозга, больничный лист мужчине закрыли 15 января, и поставили на диспансерный учет к неврологу, сроком на 1 год, теперь участник ДТП каждые 2 месяца будет посещать кабинет врача.

Напомним, что столкновение машин, произошло, когда женщина, управлявшая «Ниссан» не пропустила водителя «Киа», движущегося по главной дороге во второй полосе. В результате чего «Киа» развернуло от удара, а «Ниссан» влетел в бордюр.

ДТП случилось 6 декабря в 16:15, в это время в пятницу на дороге много машин, поэтому супруги Сюндюковы просят очевидцев позвонить по телефону: 89514808637.