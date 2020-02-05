Родственников пожилой женщины, попавшей в больницу с инсультом, разыскивают в Челябинске

Почти несколько недель она находится без сознания.

Послушать 00:00

В Челябинске волонтеры разыскивают родных и близких женщины, которую госпитализировали 26 января. Бригада скорой помощи забрала ее от дома № 82 по улице Коммуны и доставила в Городскую клиническую больницу № 1. Она все еще находится там.

«Пожилую женщину нашли в магазине, ей стало плохо. Ее доставили в больницу, там выяснили, что у нее инсульт. С тех пор она находится без сознания. Найти ее родственников не получилось, поэтому обратились за помощью к общественности, может быть кто-то узнает ее, родственники могут даже не знать, что она попала в больницу», — сообщила сайту «Первый областной» координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Если вы узнаете человека на фото, знаете ее родственников или близких, сообщите об этом по номеру телефона 8-951-455-1317 — Татьяна.