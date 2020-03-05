Бродягу с внешностью мексиканца разыскивают в Челябинской области

Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления.

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В Челябинской области начали разыскивать жителя Костромской области, который выглядит, как типичный мексиканец. Правоохранители Южного Урала оказывают содействие коллегам из другого региона, поскольку данный мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления.

«Мужчина прибыл на территорию Российской Федерации из Республики Узбекистан. Он представляется Волковым Романом Евгеньевичем, 10.07.1964 года рождения, либо Симоновым Романом Романовичем, 10.07.1965 года рождения. Ведет бродяжнический образ жизни», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении данного мужчины, просят сообщить ее по телефонам: 84942397325 или 89203860643.