Пенсионера с потерей памяти разыскивают на юге Челябинской области

Восьмидесятилетний Виктор Козаков пропал два дня назад.

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В Челябинской области разыскивают пенсионера страдающего потерей памяти. Виктор Козаков не выходит на связь со среды, 13 мая, о его местонахождении ничего неизвестно. 80-летний мужчина отправился на автобусную остановку в посёлке Янгельский Агаповского района, откуда должен был уехать в Магнитогорск, рассказали «Первому областному» в «Легион-СПАСе».



«Приметы Виктора Козакова: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, седой волос. Особые приметы: шишка на кисти правой руки после операции. Был одет в: светлую рубашку, серые брюки, коричневые кроссовки, чёрные рабочие перчатки и серую кепку», — сообщили в «Легион-спас».

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Виктора Козакова представители движения просят сообщить её по номерам: 8-909-094-51-52 и 8-967-869-87-33.