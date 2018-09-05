/ Школьная газета Катав-Ивановска первой сообщила о землетрясении

Подростки опубликовали информацию о подземных толчках через 25 минут после события.

Стало известно, кто первым сообщил о землетрясении на Южном Урале. Авторами сообщения оказались воспитанники катав-ивановской газеты. «Школьный перекресток» дал обзор имеющейся информации по «горячим следам» в 4 часа 23 минуты, а первый толчок произошел в 3 часа 58 минут.

В Катав-Ивановске таких сильных землетрясений за последние 100 лет никогда не было, большинство жителей нашего города стали свидетелями возможно единственного подобного землетрясения на территории области. — рассказывают сотрудники редакции «Школьного перекрестка».

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября на территории Челябинской области произошло землетрясение. Его эпицентр рядом с поселком Орловка в Катав-Ивановском районе. Радиус распространения оценивается в 50 километров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас организована работа оперативного штаба, по итогам которой пройдет заседание КЧС. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.