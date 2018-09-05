/ Учеба остановлена, пациенты эвакуированы: последствия землетрясения в Катав-Ивановске

Стены и потолки в трещинах, на полу — куски штукатурки и бетона.

На территории Катав-Ивановска введено чрезвычайное положение: на месте работают спецслужбы и комиссии, оценивающие последствия землетрясения, произошедшего ночью 5 сентября. От толчков магнитудой 5,6 баллов пострадали не только частные дома, но и местный техникум и больница.

В Катав-Ивановском индустриальном техникуме потрескались стены и потолки, а полы в кабинете и коридоре засыпаны кусками осыпавшейся штукатурки и бетона. Учебный процесс временно приостановлен в целях оценки безопасности. По предварительным данным, занятия там возобновятся 6 сентября.

Аналогичная ситуация и в здании городской больницы: оттуда даже эвакуировали медицинский персонал и пациентов, поскольку по стенам и потолку пошли трещины.

В это время я лежала в гинекологическом отделении. Ночью нас с другими пациентками буквально «подбросило» на кроватях. После чего гинекологию эвакуировали в инфекционное отделение, а затем — на улицу. Успели взять с собой только документы и одеяла. В итоге нас снова привели в «инфекционку», покормили, сделали все процедуры и пока отправили по домам. Большинство вещей так и остались в больнице. — рассказывает жительница Катав-Ивановска Оксана Серебрякова.

Заместитель главы Катав-Ивановского района Антон Буренков назвал ситуацию неординарной и призвал жителей обращаться с официальными заявлениями в случае разрушений в частном секторе. В таком случае на место приедет рабочая группа, все осмотрит и составит специальный акт. В этом случае можно рассчитывать на помощь государства. Если сейсмическая активность вдруг повторится — нужно покинуть дом. Особое внимание следует обратить на запах газа — многие сети находятся под землей и могут быть повреждены в случае землетрясения.