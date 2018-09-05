/ Больше десятка зданий оказались повреждены в результате землетрясения на Южном Урале

Проверка домов и соцобъектов продолжается.

О первых результатах работы по локализации последствий землетрясения отчитался министр безопасности региона. По его словам, серьезных повреждений в социально-значимых объектах не зафиксировано. «Под удар» попали постройки в трех районах.

На 13 часов на территории населенных пунктов, где фиксировалась активность проведены обследования специальными функциональными группами. На территории 24 из 24 социально-значимых объектов, расположенных в Усть-Катавском районе, незначительные повреждения установлены в 2 объектах. В 45 из 45 объектов, расположенных на территории Ашинского района, незначительные повреждения установлены на 6 объектах. В Катав-Ивановском районе из 36 объектов установлено 8 поврежденных объектов. — рассказал сайту «Первый областной» министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Также чиновник подтвердил, что чрезвычайное происшествие носит природный характер. Ранее в социальных сетях тиражировалась информация о том, что толчки спровоцировали серьезные взрывы в шахтах.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября на территории Челябинской области произошло землетрясение. Его эпицентр зафиксирован рядом с поселком Орловка в Катав-Ивановском районе. Радиус распространения оценивается в 50 километров. Погибших и пострадавших нет. Через несколько часов сейсмологи зафиксировали афтершок меньшей магнитуды.