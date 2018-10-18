/ Челябинец погиб во время взрыва в Керчи

Молодой человек заканчивал колледж.

В списке погибших во время взрыва в Керчи значится 21 человек. Среди них — 19-летний Егор Перепелкин. Парень переехал на юг России несколько лет назад вместе с семьей, поступил в Политехнический колледж. Молодому человеку оставался год до выпуска.

Сейчас в Керчь съезжаются семьи жертв и раненых из других регионов России и даже других стран. Власти города готовы их разместить.

Мы готовы принять всех родственников, и мы всем это предлагаем. Для этого выделены номера в разных гостиницах города. — цитирует ТАСС замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазива.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур. В память о погибших челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.