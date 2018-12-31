/ Подъезд многоэтажки в Магнитогорске сложился, как карточный домик

Основная версия произошедшего — взрыв газа.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошло страшное ЧП. Подъезд жилого дома сложился, как карточный домик. Причина, настаивают сотрудники МЧС, — взрыв бытового газа. В городе также обсуждают вероятность взрыва автомобиля, припаркованного в арке дома.



Разрушенный дом расположен на проспекте Карла Маркса. Его номер — 164. Очевидцы говорят, что осталась стоять только одна стена. Также, по их словам, чтобы спастись, некоторым пришлось прыгать из окон. Представители МЧС сейчас работают с завалами.

Сегодня в шесть часов утра в городе Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По предварительной информации, имеются пострадавшие. Эвакуировано 16 человек. Из-под завалов извлечены 3 человека, в том числе 1 ребенок. Живые. Направлены в медицинские учреждения на осмотр. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

К работе привлечены все спецслужбы, на место выехал губернатор Борис Дубровский. Из соседних подъездов тоже эвакуированы люди, есть вероятность обрушения и остальной части здания.