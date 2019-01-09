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/ Газовое оборудование проверят во всех многоквартирных домах Челябинской области

Газовое оборудование проверят во всех многоквартирных домах Челябинской области

Это личное распоряжение губернатора Бориса Дубровского.
сегодня в 16:45
  |  Общество

Пристальное внимание будет приковано к домам, где жильцы пользуются газовым оборудованием. Во время аппаратного совещания губернатор Борис Дубровский поручил проверить все квартиры по всей Челябинской области.

Эта работа должна быть организована качественно. Если есть нарушения, они должны быть незамедлительно устранены. — подчеркнул Борис Дубровский.

Специалисты проверят газовую плиту, шланг, кран, а также водонагревательную колонку, котел и счетчики, если таковые имеются.

При этом южноуральцам нужно остерегаться мошенников. Если есть сомнения, лучше позвонить в обслуживающую дом организацию и уточнить, отправляли ли сотрудников на обход.

Напомним, что тщательную проверку внутриквартирного газового оборудования проводят после трагедии в Магнитогорске. Утром 31 декабря там рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.

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