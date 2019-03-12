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/ Вспыхнувший матрас стал причиной задымления одного из домов в Златоусте

Вспыхнувший матрас стал причиной задымления одного из домов в Златоусте

Всему виной стала неосторожность при курении.
сегодня в 15:40
  |  Происшествия

Матрас вспыхнул в одной из многоэтажек Златоуста. Причиной огня стала неосторожность при курении, которую допустили находящиеся в квартире люди. Мужчина, якобы, уснул с сигаретой во рту. Сам он не пострадал. С ним провели профилактическую беседу сотрудники МЧС. На вопрос о том, почему бы не складывать окурки в отдельную емкость мужчина отвечает: «Мы вот это не понимаем. Курить, значит курить. Пить, значит пить».

Сгоревший матрас вызвал закопчение подъезда. Его остатки перенесли в душевую и потушили, но жители дома успели испугаться. Как отметила жительница дома Лидия Мальцева, о возгорании ее предупредили пожарные. Курившие мужчины, по словам Лидии Мальцевой, здесь не живут, а лишь иногда заглядывают в этот дом

Пожарные постучались, а тут уже было конкретное задымление. Они говорят: «Одевайтесь, выскакивайте на улицу». Я оделась, вышла, уже было конкретное задымление. Потом я прошла, увидела: в душевой вата подожженная, а от нее дым идет едкий, от нее можно задохнуться за 5 минут. Я сразу открыла окна, чтобы все это уходила. — рассказала жительница Златоуста Лидия Мальцева.

Женщина рассказывает, открыла все окна в квартире и в подъезде. Чтобы дым выветрился. Курившие мужчины, по ее словам, здесь не живут. Просто иногда приходят в этот дом. Теперь пожарные дознаватели ведут проверку. Не исключено, что курильщиков ждет наказание.

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