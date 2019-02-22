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/ Спасителей Вани Фокина наградили крестом МЧС «За доблесть»

Спасителей Вани Фокина наградили крестом МЧС «За доблесть»

Вручение знаков отличия состоялось накануне Дня защитника Отечества.
сегодня в 09:43
  |  Общество

Накануне 23 февраля спасателей, подаривших вторую жизнь магнитогорскому малышу Ване Фокину, приставили к награде. Отличительный знак вручал лично глава МЧС России Евгений Зиничев. Крест МЧС «За доблесть» теперь будет украшать грудь Петра Гриценко, начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Именно он вытащил маленького Ваню из-под завалов и передал Анатолию Чумичеву, заместителю начальника медико-спасательного отдела. Майор медицинской службы тоже получил крест «За доблесть».

Евгений Зиничев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества и пожелал удачи, добра, благополучия, жизненного оптимизма. — сообщают в пресс-центре ГУ МЧС России.

Напомним, 1 января произошло настоящее новогоднее чудо. Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достали маленького Ваню Фокина. Мальчик, которому на тот момент было 10 месяцев, провел на морозе 35 часов. Одна ножка у Вани полностью почернела, врачи переживали, что ее придется ампутировать. Однако столичные специалисты сделали все возможное, чтобы малыш полностью восстановился без оперативного вмешательства. Так и вышло. Через 1,5 месяца Ваню Фокина выписали. Теперь ему предстоит курс массажа и других процедур для укрепления ослабленных мышц пострадавшей ножки. Проходить его мальчик будет уже в Магнитогорске.

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