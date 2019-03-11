/ Об усилении ветра предупредили в региональном МЧС

Порывы до 23 м/с и мокрый снег ожидаются завтра, 12 марта.

С сильном ветре во вторник, 12 марта, предупредили в ГУ МЧС России по Челябинской области. По данным Челябинского гидрометцентра в регионе ожидаются мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра.

По данным Челябинского ЦГМС 12 марта на территории области ожидаются: ветер до 23 м/с, мокрый снег, гололед. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники ведомства рекомендуют жителям Южного Урала соблюдать все необходимые меры безопасности. Органам исполнительной власти, а также местного самоуправления, рекомендуется в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности.