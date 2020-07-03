Эвакуировали 37 человек: крыша магазина вспыхнула в Пласте

Густой черный дым напугал посетителей.

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Сообщение о пожаре поступило в 12:05 в пятницу, 3 июля. Вспыхнула крыша магазина по улице Клары Цеткин. По предварительным данным, 37 человек самостоятельно покинули задымленное помещение. Первые пожарные прибыли уже через две минуты.

«Ранг сложности пожара был повышен до „1 БИС“. На место следует начальник и служба пожаротушения 7-го пожарно-спасательного отряда. В 13.26 открытое горение было ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций. По первоначальной информации, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 2100 квадратных метров. В тушении участвовали 41 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России — 27 человек и 7 машин.