Скандальное недостроенное здание вспыхнуло в Челябинске на улице Свободы

Там горит утеплитель.

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Сегодня, 30 июля, в Челябинске загорелось недостроенное здание гостиницы по адресу Свободы, 4. Густой черный дым было видно в разных частях города.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС установили, что горит утеплитель, об этом в ведомстве рассказали корреспонденту «Первого областного».

«Утеплитель горит на 3 этаже, на площади 30 квадратных метров. В данный момент уже объявлена локализация пожара на этой площади. Сотрудники МЧС продолжают работать»,— рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что это очень давнее недостроенное здание, в которое легко проникали в том числе любители экстрима. Несколько лет назад с него упала 16-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Лишь после этого недолгое время объект охраняли.

На данный момент сотрудникам правоохранительных органов и пожарной безопасности предстоит выяснить, что именно стало причиной возгорания.