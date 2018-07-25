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/ «Все лицо изрезало стеклами». Молодая пассажирка такси пострадала в ДТП на площади Революции

«Все лицо изрезало стеклами». Молодая пассажирка такси пострадала в ДТП на площади Революции

Два автомобиля не смогли разъехаться в центре Челябинска.
сегодня в 16:10
  |  Происшествия

Автомобиль «Датсун», брендированный логотипами «Яндекс.Такси» столкнулся с «Шестеркой» на площади Революции в ночь на сегодня, 25 июля. По информации очевидцев, иномарка была на вызове и везла пассажирку до места назначения. В результате, по данным свидетелей, все лицо девушки было окровавлено, помощь ей оказывали медики.

Опять Яндекс. Такси решил проскочить на красный. Шестерка ехала по Цвиллинга, не доезжая до перекрестка метров 10 загорелся зелёный, а тот завершал движение. Они друг друга не видели из-за машин. Девушке в такси все лицо изрезало стеклами. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Пассажирка иномарки оказалась не единственной пострадавшей. Об этом стало известно из собственных источников.

25 июля 0:20 на проспекте Ленина у дома 53 мужчина 89 года рождения за рулем «Шестерки» совершил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением 38-летнего мужчины. В «Шестерке» пострадала 38-летняя пассажирка, в «Датсуне» — 27 летняя пассажирка. Обоим рекомендовано амбулаторное лечение. — пояснил собеседник 1obl.ru.

На фото с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У иномарки помят правый бок, а у отечественной легковушки искорежен капот. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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