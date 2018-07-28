/ Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области

Оба скончались на месте от полученных травм.

Накануне вечером в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Саратовской области погибли южноуральцы. Семья Захаровых с двумя детьми путешествовала на машине, они направлялись на юг. За рулем «Ниссана» находился глава семьи.

Вечером 27 июля, по предварительной версии, мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там «Блюберд» столкнулся с «Ладой Калиной». От удара иномарку выбросило на дорожное ограждение. Автомобиль буквально разорвало пополам.

В результате ДТП от полученных травм скончались пассажир — девочка 2016 года рождения, и водитель автомобиля «Ниссан», пассажиры автомобиля «Лада Калина» — мальчик 2002 года рождения и женщина 1977 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в Госавтоинспекции Саратовской области.

Известно, что во второй машине — «Ладе Калине», находились жители Башкирии. Еще одна семья с маленькими детьми двигалась из башкирского Стерлитамака.

Была там. До сих пор отойти не могу. Перед глазами водитель «Калины», который спрашивал о сыне. — рассказала Татьяна Чернецкая.

Сейчас все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.