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/ «Заорала, будто увидела что-то». У водителя такси начались галлюцинации во время заказа

«Заорала, будто увидела что-то». У водителя такси начались галлюцинации во время заказа

Автоледи пришлось вызвать скорую помощь.
сегодня в 13:13
  |  Происшествия

Инцидент с участием водителя такси и пассажира произошёл вечером 14 августа. По словам мужчины, вызвав машину, он увидел за рулем автоледи, которая очень странно себя вела. У женщины был «стеклянный» взгляд, рассеянное поведение. Водитель громко кричала, будто увидев кого-то на пустом пассажирском сиденье. Испуганный пассажир вызвал скорую помощь после того, как у водителя начался приступ, похожий на эпилепсию.

Сел к ней в машину, было темно, заметил не сразу. Я знаком с ней немного, поэтому начал с ней разговаривать. Тогда и заметил, что она странная какая-то. Задал вопрос, почему мы не едем, а она стала что-то бормотать непонятное и просто щёлкала ключём зажигания, смотрела по сторонам. По лицу было видно, что ей страшно. — рассказал сайту «Первый областной» участник конфликта.

Все происходящее пассажир снимал на видео, будучи убежденным, что автоледи находится в наркотическом опьянении. Сама же водитель в комментариях к посту заявила, что в тот момент внезапно почувствовала себя плохо, поэтому остановила машину. По словам женщины, она 5 дней провела на воде и кофе, из-за чего у неё упало давление. В службе такси сказали, что у них не работает такой водитель.

Напомним, ранее сотрудники Челябинского ГИБДД проводили рейд по проверке такси. Необходимость мероприятия была связана с тем, что с начала года было зарегистрировано более 20 ДТП с участием таксистов.

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