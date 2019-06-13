/ Все экспонаты «Музея природы» сгорели в южноуральском нацпарке «Таганай»

Сотрудники парка подозревают, что здание подожгли.

Нацпарк «Таганай» лишился «Музея природы». Поздним вечером 12 июня сотрудники парка заметили пожар. Пламя начало распространяться от кладовых. Дежурившие на территории Центральной усадьбы госинспекторы вызвали пожарных. Несмотря на все усилия огнеборцев, здание музея оказалось уничтожено.

Имущество – серьёзная потеря для нас, но невосполнимый урон – это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В Музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в своё время жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений.— рассказал сайту «Первый областной» директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Экспонаты, здание музея и пристройки полностью сгорели, два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход оказались повреждены. Материальный ущерб сейчас подсчитывают.

Сотрудники нацпарка не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.

Добавим, что «Музей природы» работал с 1999 года. Там были три большие экспозиции: ботаническая, зоологическая и коллекция минералов. Посетители могли увидеть больше 200 образцов горных пород и минералов, представителей таганайской флоры и фауны. Также в музее хранилась коллекция насекомых, гербарии, картины и специализированная литература, древние находки, а одним из самых интересных экспонатов был осколок Челябинского метеорита.