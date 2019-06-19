/ Знаменитая книга в поддержку «Таганая» уцелела в страшном пожаре в нацпарке

Только 2% от коллекции «Музея природы» не уничтожило пламя.

Лишь 2% от коллекции, которая хранилась в «Музее природы» в нацпарке «Таганай», уцелело после пожара. Среди найденных экспонатов — ценная книга с 40 тысячами подписей в поддержку создания национального парка. Их собрали еще в конце 80-х годов. Несмотря на то, что страницы повреждены огнем, специалисты постараются их отреставрировать.

Плотно два дня работали, раскапывали. С лопаточкой ходили, где-то руками. Кое-что откопали. Зуб мамонта, например, некоторые горные породы, большой красивый авантюриновый шар, который нам подарил наш знаменитый златоустовский ювелир Владимир Блинов. Нашли некоторые фотографии, книги, нашу знаменитую книгу с 40-ка тысячами подписей. Сейчас я её высушиваю, там как раз с 1994 года отзывы о музее. — рассказала сайту «Первый областной» научный сотрудник нацпарка «Таганай» Марина Середа.

Отметим, что руководство парка обратилось в правоохранительные органы, потому что считает, что музей подожгли.

Напомним, пожар случился поздним вечером 12 июня. Пламя занялось снаружи, охватило хозяйственные постройки, а потом и сам музей.