Спелеологи нашли 12 новых пещер в Златоусте

Пещерный комплекс открыли в национальном парке «Таганай».

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Спелеологи открыли пещерный комплекс в Златоусте. 12 объектов обнаружили в национальном парке «Таганай». Теперь пещеры подготовят для туристов.

Пещерный комплекс обнаружил местный житель Сергей Илювиев. Он показал спелеологам снимки объектов похожих на дольмены. После чего специалисты приступили к изучению территории в нацпарке.

«По согласованию с директором нацпарка „Таганай“, мы начали исследование. Осмотрели и пришли к выводу, что по фото подходит, а наяву вместо дольмена оказалась природная арка. Там же наткнулись на место, где обнаружили 12 небольших пещерных объектов: 6 пещер, 1 скальный навес, 2 грота и арка», — рассказал Владимир Юрин, член ученого совета челябинского регионального отделения Русского географического общества.

Самая длинная пещера, которую обнаружили спелеологи, составляет 17 метров. Но, по словам специалистов, они только приступили к изучению «Таганая», поэтому не исключено, что есть и глубже.

«Часть пещер тектонического происхождения. Все малых форм и размеров. Здесь повсюду кварцит, это очень твердая каменная порода, которая не растворяется водой. Поэтому встретить в таких местах пещеры в сто метров — это большая редкость», — добавил Владимир Юрин, член ученого совета челябинского регионального отделения Русского географического общества.

Специалисты отмечают, что все пещеры можно объединить в пещерный комплекс. Название ему пока не придумали. Теперь спелеологи подготовят пещеры для туристов.

«Теперь нам нужно подготовить тропу, чтобы не было торчащих и нависающих камней. Увеличить проход в пещеры. Внутри подровнять дно, чтобы там могла находится группа 5-8 человек», — рассказал Владимир Юрин.

Чтобы изучить каждую пещеру туристу понадобится больше 30 минут. Пещерный комплекс может стать еще одной визитной карточкой Златоуста и Челябинской области.