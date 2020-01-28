Туристы завалили мусором горы «Таганая»

Отходы приходится собирать по всей территории парка.

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Национальный парк «Таганай» по праву считается одним из самых красивых мест Урала. И он очень популярен у туристов, которые приезжают туда в больших количествах каждый день.

Только, похоже, не все путешественники хотят сохранить красоту природы в первозданном виде. Многие оставляют за собой горы мусора из пластика и стекла. Каждую неделю сотрудникам парка, дежурным в приютах, а также обычным волонтёрам приходится ходить вдоль всех троп и собирать не только древние залежи, но и совсем «свежие» отходы.

Поэтому в нацпарке «Таганай» напоминают всем туристам, что лучше отказаться от всей «непрактичной», то есть одноразовой тары. Но если это невозможно, то лучше будет забрать её с собой. Особенно это касается пластиковой посуды.

«Настоящий турист, по нашему мнению, никогда не будет пользоваться одноразовой пластиковой посудой. Потому что пластиковое загрязнение стало проблемой планетарного масштаба. И если не принять меры, то горы мусора скоро станут выше самых высоких таганайских вершин», — сообщают в национальном парке.

Действительно, загрязнение планеты пластиком чревато глобальной экологической катастрофой, масштабы которой очень сложно просчитать. Половина всех отходов - пластик в различном виде. Он разлагается несколько сотен лет, но может распадаться на мелкие частицы, которые разрушают экосистему, приводят к гибели животных. Во многих странах скоро будет введён или уже действует запрет на использование пластиковой посуды и пакетов. Но Россия в данный момент не в их числе.

Переработка пластика, как и всего мусора, начинает пользоваться всё большей популярностью. К примеру, в Челябинске каждый месяц действует экологическая акция «Разделяйка». Активисты собирают вторсырье, чтобы затем его переработать, а не отправлять на мусорный полигон. Сейчас раздельный сбор мусора власти планируют распространить повсеместно. В регионе работа уже началась.

«Первый областной» призывает всех южноуральцев ответственнее относиться к природе и не дать ей погрязнуть в отходах.