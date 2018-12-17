/ 18-летний водитель «Датсуна» протаранил забор в Миассе

Виной всему стала неправильно выбранная скорость движения.

В Миассе 18-летний водитель на «Датсуне» въехал в металлический забор. Инцидент произошел в субботу, 15 декабря, возле дома № 13 по улице Труда.

Водитель 2000 г. р., управляя автомобилем «Датсун Он-До», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги вправо, где совершил наезд на препятствие в виде металлического забора. — говорится в сообщении ГИБДД Миасса.

В результате происшествия водитель автомобиля «Датсуна» получил травмы, и был госпитализирован. Отметим, что всего за прошедшие выходные на территории Миасса зафиксировано 15 ДТП.