/ Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая

Очевидцы сообщают, что вагон тащил женщину около 2-х метров.

В Ленинском районе Челябинска водитель трамвая сбил 71-летнюю пенсионерку. ДТП произошло сегодня, 11 декабря, в 12 часов 42 минуты.

Первое сообщение о происшествии появилось в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте».

Стоят трамваи в Ленинском районе, на перегоне остановки Лизы Чайкиной в сторону города. Есть информация о наезде на пешехода. На месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. — говорится в сообщении.

Позднее пост дополнила администрация группы. По их словам, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, проигнорировав сигнал вагоновожатого.

Трамвай протащили женщину около 2-х метров, но следов крови нет. В результате происшествия женщина получила ушибы, угрозы жизни и здоровью, как отметили медики, работающие на вызове нет. — гласит сообщение.

Факт ДТП сайту «Первый областной» подтвердили и в управлении пропаганды ГИБДД по Челябинску. Трамваем управлял 25-летний мужчина.

По адресу Дзержинского, 10, водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя трамваем, совершил наезд на пешеходе, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала женщина 1947 года рождения. С полученными травмами она была доставлена в больницу. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Из-за ДТП было перекрыто движение трамваев, однако на момент написания материала оно уже было восстановлено. Отметим, другие участники движения в результате инцидента не пострадали.