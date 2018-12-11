Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.24 -0.68 75.71 -0.37
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая

Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая

Очевидцы сообщают, что вагон тащил женщину около 2-х метров.
сегодня в 15:15
  |  Происшествия

В Ленинском районе Челябинска водитель трамвая сбил 71-летнюю пенсионерку. ДТП произошло сегодня, 11 декабря, в 12 часов 42 минуты.

Первое сообщение о происшествии появилось в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте».

Стоят трамваи в Ленинском районе, на перегоне остановки Лизы Чайкиной в сторону города. Есть информация о наезде на пешехода. На месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. — говорится в сообщении.

Позднее пост дополнила администрация группы. По их словам, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, проигнорировав сигнал вагоновожатого.

Трамвай протащили женщину около 2-х метров, но следов крови нет. В результате происшествия женщина получила ушибы, угрозы жизни и здоровью, как отметили медики, работающие на вызове нет. — гласит сообщение.

Факт ДТП сайту «Первый областной» подтвердили и в управлении пропаганды ГИБДД по Челябинску. Трамваем управлял 25-летний мужчина.

По адресу Дзержинского, 10, водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя трамваем, совершил наезд на пешеходе, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала женщина 1947 года рождения. С полученными травмами она была доставлена в больницу. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Из-за ДТП было перекрыто движение трамваев, однако на момент написания материала оно уже было восстановлено. Отметим, другие участники движения в результате инцидента не пострадали.

Происшествия
Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп
30.11.2018
Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп
Происшествия
Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП под Челябинском
27.11.2018
Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП под Челябинском
Происшествия
Пьяный бесправник попал в два ДТП на угнанном авто и пытался убежать от инспекторов
27.11.2018
Пьяный бесправник попал в два ДТП на угнанном авто и пытался убежать от инспекторов
Происшествия
Собачник и его животное стали жертвами ДТП в Металлургическом районе
26.11.2018
Собачник и его животное стали жертвами ДТП в Металлургическом районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Политика
сегодня в 15:55
Борис Дубровский возглавил рейтинг политического влияния в Челябинской области
Общество
Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей
сегодня в 15:38
Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей
Происшествия
Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая
сегодня в 15:15
Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая
Хоккей
Магнитогрский «Металлург» впервые в сезоне проиграл «Авангарду»
сегодня в 14:36
Магнитогрский «Металлург» впервые в сезоне проиграл «Авангарду»
Общество
Бойца Отечественной войны предали земле на родине через 76 лет
сегодня в 13:47
Бойца Отечественной войны предали земле на родине через 76 лет
Общество
Раскрыта тайна первого российского супергероя
сегодня в 13:14
Раскрыта тайна первого российского супергероя
Происшествия
«Тойота» въехала в бензовоз и упала в кювет на южноуральской дороге
сегодня в 12:39
«Тойота» въехала в бензовоз и упала в кювет на южноуральской дороге
Происшествия
Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в Миассе
сегодня в 11:56
Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6