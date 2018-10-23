/ Главврач больницы рассказала, почему малыша после ДТП не приняли в хирургии

Действия медперсонала попали на камеры видеонаблюдения.

Сайту «Первый областной» стали известный подробности жуткой аварии возле Магнитогорска, произошедшей 20 октября. Как только из раскуроченного автомобиля вызволили пострадавших, в том числе годовалого ребенка, «скорая» увезла всех в больницу. Сопровождать малыша вызвалась очевидица Альфия Томозова. Именно она прошла с ребенком весь путь от приемного покоя до кабинета травматолога.

Мы приехали в приемный покой. Там сидели две девушки, сказали, что надо сделать снимок, отправили нас за ним. Мы пришли в регистратуру, я сидела на скамейке с ребенком. Фельдшер с растерянным лицом сказала, что без документов не принимает. Мы сообщили, что имя и фамилию знаем, и что родственники с документами едут. Я предложила: «Давайте ребенка выкинем в окно, мама выйдет с операции и придет с документами». Нас отправили в кабинет. Первое, что сказала: «Мы с ребенком с ДТП, а нас не принимают». Врач возразил, что такого быть не может. Следом зашла регистратор, сказала, что не отказывалась нас принять. — рассказала сайту «Первый областной» Альфия Томозова.

Женщина пояснила, что торопила врачей, потому что ребенок плакал, а гематому на голове мог рассмотреть и не специалист. Альфия Томозова отметила, что говорит лишь про конкретный случай и не хочет очернять всех врачей. Ее, в первую очередь, волнует, что попавшему в ДТП ребенку не была оказана должная помощь.

Нареканий в адрес сотрудников «скорой» у семьи Томозовых нет. Мать и сын, напротив, отмечают, что именно водитель медицинского автомобиля помог вовремя привезти в больницу годовалого малыша и его маму.

Фельдшер была одна, поэтому надо было кого-то посадить, чтобы держать ребенка. За него, на самом деле было страшно: у него синяк размером с мой кулак и вся куртка в крови. Потом мы выяснили, что кровь не ребенка, а его мамы. Я попросил свою маму взять ребенка на руки и сесть в «скорую». Приехали в начале в «Трестовскую» больницу, там спустился молодой врач, осмотрел пострадавшую в аварии девушку, тут же забрал ее на операцию. Отдельное спасибо хочу сказать фельдшеру и водителю скорой помощи, все было оперативно. Мы не осуждаем повально всех врачей, просто хотим, чтобы новый главврач разобралась в этой ситуации. — прокомментировал ситуацию сайту «Первый областной» магнитогорец Евгений Томозов.

Ситуацией действительно уже занялись в больнице. Главврач запросила записи с камер видеонаблюдения, чтобы провести служебное расследование. Их же предоставили сайту «Первый областной». На кадрах видно, как Альфия Томозова с ребенком на руках в сопровождении фельдшера входит в приемный покой хирургии. Там она проводит восемь минут, которых специалисту достаточно, чтобы определить степень тяжести травм. Именно поэтому дежурных хирургов не вызвали из операционной, а женщину и ребенка отправили в травматологию. Их сопровождал медперсонал.

В 17:49, несмотря на то, что у сопровождающих не было документов, регистратор травмпункта без очереди направил ребенка на прием к врачу. В 17:50 ребенок осмотрен врачом специалистом, сделано рентгенологическое обследование. В 18:15, по результатам обследования, ребенок направлен на госпитализацию. В 18:45 ребенок уже был госпитализирован в травматологическое отделение. — прокомментировала главврач детской больницы № 3 Марина Шеметова.

На данный момент малыш находится в стационаре. С ним все в порядке. Ничто не угрожает и жизни родителей ребенка.

Напомним, страшное ДТП произошло на перекрестке возле села Озерное под Магнитогорском 20 октября. Между собой столкнулись три легковушки. Водитель «Киа Соренто», по данным ГИБДД, не пропустил на повороте встречный автомобиль «ВАЗ-2112», из-за чего и произошло столкновение. От удара отечественную машину развернуло и откинуло на движущийся по дороге микроавтобус «Мерседес». Пострадавшая семья ехала как раз в «двенадцатой».