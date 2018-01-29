/ Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки

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Катания с горки обернулись травмой для юного южноуральца, который вместе с мамой проводил выходной в национальном парке «Таганай». Инцидент произошел вечером в субботу, 27 января у приюта Гремучий ключ. Чтобы помочь маленькому мальчику, на место выезжали спасатели Златоустовского спасотряда.
Помощь в эвакуации потребовалась ребенку 2010 года рождения. По рассказу матери, мальчик при катании ударился головой о дерево. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Ребенка транспортировали в Златоуст. Уже в городе мальчика передали сотрудникам скорой помощи. Сообщается, что у пострадавшего были признаки сотрясения мозга, южноуральца госпитализировали. По предварительной информации, угрозы его жизни нет.