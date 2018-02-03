/ Тракторист попал под «уголовку», раздавив 49 сосен в октябрьском лесу

﻿Мужчина пытался срезать путь через посадки.

Директор лесничества из Октябрьского района несколько дней назад обратился в полицию, заметив незаконную вырубку деревьев в своем хозяйстве. Почти полсотни сыро-растущей сосны было повреждено неизвестным. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Полиция начала поиски виновника, и в скором времени задержала 40-летнего мужчину.



Как выяснили полицейские, подозреваемый, работая на тракторе, решил сократить путь дороги и выехал на территорию лесничества. Мужчина дал признательные показания. По данному факту следствием ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи «Незаконная рубка лесных насаждений» УК РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет и штраф до 300 тысяч рублей.