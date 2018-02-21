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/ 28-летниий южноуралец оказался вне закона после рубки берез на миллион

28-летниий южноуралец оказался вне закона после рубки берез на миллион

Мужчина уничтожил 150 деревьев.
вчера в 15:30
  |  Общество

Правоохранители установили мужчину, подозреваемого в «черной» рубке деревьев на Южном Урале. Южноуралец вблизи поселка Дружный в Кунашакском районе уничтожил около 150 берез. Общий ущерб оценивается больше чем в 1 миллион рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». В совершении противоправного деяния подозревается местный житель 1989 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД России по Кунашакскому району.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрены максимальные санкции в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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