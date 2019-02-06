/ Суд установил виновного в смерти ребенка в ледовом городке Сатки

Ребенка придавил ледяной блок

Виновного в смерти 11-летнего мальчика в Сатке определил суд. Ребенок упал с недостроенной горки в ледовом городке. Безопасность, по мнению суда, не обеспечил бывший начальник Управления по благоустройству Сатки.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству» Антона Кузнецова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Антона Кузнецова приговорили к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 2 года.

Напомним, что 25 декабря 2017 года 11-летний мальчик упал с горки в недостроенном ледовом городке. Ледяной блок (фрагмент горки) придавил ребенка. Мальчика госпитализировали, но от полученных травм он скончался.