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/ Корейская иномарка протаранила магазин «Красное&Белое» в Челябинске

Корейская иномарка протаранила магазин «Красное&Белое» в Челябинске

Девушка-водитель уходила от столкновения и врезалась в фасад дома.
сегодня в 14:45
  |  Происшествия

В Челябинске легковушка KIA врезалась в стену алкомаркета «Красное&Белое», что на пересечении улиц Каслинская и Островского. Инцидент произошел вечером в понедельник, 21 января. Фотографии с места ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.

По словам очевидцев, за рулем корейской машины была девушка. В пресс-службе ГИБДД города сайту «Первый областной» подтвердили данную информацию, а также уточнили, что девушка уходила от столкновения с «семеркой».

Водитель, девушка 1994 года рождения, управляя автомобилем Киа, уходя от столкновения с автомобилем ВАЗ 21 070, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на пешехода, стоявшего у края проезжей части. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Пешеходом, которая получила травмы, оказалась 52-летняя женщина. Врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Сама же авария стала поводом для шуток в социальных сетях. В основном комментаторы сошлись на том, что водитель машины не успевала за алкоголем по акции.

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