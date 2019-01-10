/ Российские разработчики создали систему, которая позволит избежать ДТП

Первые тесты разработки пройдут на трассах -7 «Волга» и М-11 Москва-Санкт-Петербург.

В России создадут систему, которая позволит автомобилям обмениваться информацией с другими машинами и элементами инфраструктуры дороги. Основная цель разработки — создание благоприятных условий для беспилотных машин и снижение количества ДТП, сообщают «Известия».



Кроме того, должна появиться возможность оповещать водителей о возможных ЧП. К примеру, если машина выехала на встречную полосу, или пешеход вышел на дорогу за поворотом. По заверениям разработчиков, сейчас система готовится к испытаниям на отдельных участках федеральных трасс. В составе комплекса используют как уже существующие элементы инфраструктуры дороги, так и новую технику, например, устройство для сбора данных, размещаемых вдоль дорог (придорожный блок Road Side Unit).

Системы видеораспознавания, работающие на перекрестках, способны фиксировать события, которые до определенного момента не может заметить водитель. Например, он не может увидеть пешехода, выходящего на переход за поворотом дороги. Информация об угрозах станет передаваться на элемент дорожной инфраструктуры (RSU), а затем отправляться на бортовые устройства ближайших автомобилей. — рассказал «Известиям» директор по развитию компании Fort Telecom Владимир Макаренко.

Первые испытания системы пройдут на трассах М-7 «Волга» и М-11 Москва-Санкт-Петербург. По мнению разработчиков, новинка поможет снизить смертность на дорогах и минимизировать риск аварий по вине беспилотников.