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/ В 2019 году в Чебаркульском районе будет газифицировано сразу несколько населенных пунктов

В 2019 году в Чебаркульском районе будет газифицировано сразу несколько населенных пунктов

На эти цели в 2019 году району направят 31 миллион рублей.
сегодня в 13:09
  |  Общество

Темпы газификации Чебаркульского муниципального района ускорятся. Эту задачу поставил властям губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На данный момент район подключен к газу лишь на 23%. Глава региона, во время рабочего визита в муниципалитет, оценил итоги газификации поселка Бишкиль и деревни Медведево.

Газификация сельских территорий — это приоритетная задача в деятельности правительства региона. Так, в 2018 году на эти цели из областного бюджета было выделено около 550 млн рублей, а в 2019 году — 750 млн. В целом по области уровень газификации составляет более 72%. Газификация поселения всегда способствует ускорению его развития, появлению и росту предприятий, фермерских хозяйств. Кроме того, переход на газовое отопление, подогрев воды и использование природного топлива в приготовлении пищи заметно улучшает качество жизни сельских жителей. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что в Чебаркульском районе за 2018 год реализовали большой проект по газоснабжению 6 улиц в нескольких населенных пунктах: селе Бишкиль и деревне Медведево. В эксплуатацию были введены газовые сети длиной 7,9 километров, благодаря которым, к газу смогут подключиться 228 домов.

Глава региона, во время визита в Чебаркульский район, пообщался с жителями деревни Медведево. Как отметили люди, газ в поселении очень ждали, поскольку в основном здесь проживают пожилые люди, которым трудно заготавливать дрова. Сельчане подчеркнули, что газ появился уже в половине дворов, а также поблагодарили губернатора за возможность пользоваться «голубым топливом».

В 2019 году на газификацию Чебаркульского района в бюджете заложен 31 миллион рублей, в прошлом году муниципалитет получил 21,5 миллион рублей. Средства будут направлены на газификацию части поселка Бишкиль, деревни Запевалово, а также будет построен магистральный газопровод из деревни Болотово в деревню Уштаганка.

В Челябинской области действуют две программы, в рамках которых проводится газификация: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» и «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках первой программы на газификацию Челябинской области направлено 700 миллионов рублей, в рамках второй — 70 миллионов рублей.

В 2019 году работа по проведению газа будет вестись в 33 муниципальных образованиях региона.

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