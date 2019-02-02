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/ Врача-кровопийцу больше 10 лет принудительно лечили психиатры

Врача-кровопийцу больше 10 лет принудительно лечили психиатры

Пациент не прекращал контакт с патронажным врачом.
сегодня в 12:30
  |  Происшествия

Врач-кровопийца, работавший с посетителями ГКБ № 11, не прекращал контакт с психиатром. Как рассказали в областном Минздраве, мужчину патронировали на дому. Последняя встреча состоялась 30 ноября 2018 года, нареканий не было. За стенами лечебного учреждения Борис К. оказался по решению врачей и суда.

Нужно понимать, что просто «выпустить» пациента в подобных случаях врач не может. Все решения, связанные с принудительным лечением, принимает суд, а врачи работают комиссионно. Молодой человек около 10 лет находился на принудительном стационарном лечении, после чего был переведен на принудительное амбулаторное лечение, а впоследствии — на активный диспансерный учет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

Дефектов в работе психоневрологической больницы не выявили.

Напомним, что из больницы Ленинского района уволили сотрудника с поддельным дипломом. Когда делом занялись правоохранители, выяснилось, что мужчина нарушил закон, не только купив диплом, но и убив своего одноклассника 16 лет назад. https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-vid-medvezhonok-chelyabintsy-v-shoke-ot-novosti-o-vrache-krov…

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