/ «На вид — медвежонок»: челябинцы в шоке от новости о враче-кровопийце

Жители города рассказывают о знакомстве с убийцей.

Жители Челябинска в шоке от новостей о лжевраче с поддельным дипломом и криминальным прошлым. «Медик» успел расположить к себе многих. Как оказалось, Борис К. был не только врачом-терапевтом, но успел поработать фармацевтом в аптеке на улице Гражданской в Ленинском районе. Постоянные посетители учреждения и представить не могли, что дружелюбный фармацевт может оказаться жестоким убийцей.

Я видела его около года назад. Такой общительный, всегда здоровался, советовал лекарства. Поэтому и запомнился. У меня два ребенка, так что в аптеку приходилось часто заходить. Помню, как-то брала спиртовой раствор салициловой кислоты, а он посоветовал борную кислоту. Говорит, у меня отец врач и знаю, что советую вам. Я, когда увидела новость, испугалась. Думаю, как так, это же рядом. А он такой общительный, дружелюбный, на вид — медвежонок. Взгляд не злой, вообще добрый человек, это видно. — рассказала сайту «Первый областной» клиентка аптеки Екатерина Кокшарова.

Также женщина отметила, что мужчина много говорил, что было необычно для продавца, но она не обращала на это внимание.

Напомним, что из больницы Ленинского района уволили сотрудника с поддельным дипломом. Когда делом занялись правоохранители, выяснилось, что мужчина нарушил закон не только купив диплом, но и убив своего одноклассника 16 лет назад.