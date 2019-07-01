/ Возможного убийцу из гаражного кооператива задержали по горячим следам в Магнитогорске

Правоохранители считают, что мужчина несколько раз выстрелил в местного жителя.

В Магнитогорске по горячим следам раскрыли убийство 39-летнего мужчины. Труп обнаружили утром 28 июня в гаражном кооперативе. В мужчину выстрелили несколько раз, но кто нажал на спусковой крючок огнестрельного оружия, было неизвестно.

Спустя несколько дней удалось обнаружить подозреваемого в преступлении. Им оказался 30-летний местный житель. Все время, пока шли оперативно-розыскные мероприятия, подозреваемый скрывался у знакомых.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее неоднократно судимый магнитогорец.— подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ — «Убийство». — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, собирается доказательная база.