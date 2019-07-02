Прорыв отопительных труб в Магнитогорске привел к затоплению дома

В результате инцидента пострадали шесть квартир.

В Магнитогорске в одном из домов на Левом берегу города прорвало трубу при опрессовке. Инцидент случился в понедельник, 1 июля, в доме № 25 по улице Пионерская, а о произошедшем сообщили сами жители, которые также запечатлели затопление квартир на видео.



Вчера при опрессовке отопительных труб на Пионерской, 25, рванули трубы в шести квартирах. Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите. — пожаловались жители дома в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Автору видеозаписи подписчики группы посоветовали обратиться в управляющую компанию. Обслуживанием дома занимается ЖЭУ № 44, где сайту «Первый областной» рассказали, что проблему сотрудникам коммунальной службы удалось устранить практически сразу же.



По времени устранили практически сразу же как жители позвонили, аварийка выехала, дом перекрыли, отопление слили и все устранили там. С утра, в 9 часов, ходили по жителям, составляли акт, там уже ничего такого нет. — рассказали сайту «Первый областной» в ЖЭУ № 44.

Отметим, что в случае возникновения коммунальных аварий необходимо звонить в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Коммунальщики, в свою очередь, должны оперативно выехать на вызов и устранить неисправность.

