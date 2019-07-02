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/ Прорыв отопительных труб в Магнитогорске привел к затоплению дома

Прорыв отопительных труб в Магнитогорске привел к затоплению дома

В результате инцидента пострадали шесть квартир.
сегодня в 16:20
  |  Общество
В Магнитогорске в одном из домов на Левом берегу города прорвало трубу при опрессовке. Инцидент случился в понедельник, 1 июля, в доме № 25 по улице Пионерская, а о произошедшем сообщили сами жители, которые также запечатлели затопление квартир на видео.

Вчера при опрессовке отопительных труб на Пионерской, 25, рванули трубы в шести квартирах. Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите. — пожаловались жители дома в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Автору видеозаписи подписчики группы посоветовали обратиться в управляющую компанию. Обслуживанием дома занимается ЖЭУ № 44, где сайту «Первый областной» рассказали, что проблему сотрудникам коммунальной службы удалось устранить практически сразу же.

По времени устранили практически сразу же как жители позвонили, аварийка выехала, дом перекрыли, отопление слили и все устранили там. С утра, в 9 часов, ходили по жителям, составляли акт, там уже ничего такого нет. — рассказали сайту «Первый областной» в ЖЭУ № 44.
Отметим, что в случае возникновения коммунальных аварий необходимо звонить в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Коммунальщики, в свою очередь, должны оперативно выехать на вызов и устранить неисправность.
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