В Магнитогорске скончалась избитая мужем героиня шоу «Пусть говорят»

Жительница Челябинской области с 2017 года страдала эпилепсией.

Вчера, 6 июля, в городе Магнитогорске Челябинской области скончалась Дарья Рубцова, героиня программы «Пусть говорят». Жителей всех страны трагичная история девушки потрясла в апреле этого года.



После побоев, полученных от своего мужа, Дарья два года страдала от лобной эпилепсии. Состояние молодой женщины ухудшилось в очередной раз, и она оказалась в реанимации. Врачи сделали все возможное, но спасти Дарью не удалось: двое детей остались без матери.

Напомним, что инцидент произошёл еще в 2017 году. Пьяный муж Дарьи Анатолий сильно избил супругу, в результате чего она осталась инвалидом. История получила широкий резонанс, когда сам виновник трагедии начал сбор средств на лечение жены.

Сначала надежду на исцеление Дарье подарили испанские эпилептологи. На лечение было необходимо собрать пять миллионов рублей. Но в апреле 2019 года депутат Государственной думы Оксана Пушкина уговорила Дарью лечиться у московских врачей. Жительница Челябинской области обратилась к ним в начале июня, но столичные медики оказались бессильны.

Дарья решила вернуться в Магнитогорск, где ее состояние ухудшилось. 3 июля женщина оказалась в реанимации, а спустя 3 дня ее сердце остановилось.