«Все эти проектные решения обсуждались непосредственно с жителями, мы постоянно в диалоге с ними были. Прорабатывали все вопросы, вплоть до того, какие будут скамейки, какие газоны, деревья, прочие вещи, клуб и все такие моменты. Ни один момент без участия жителей не был, в том числе и нанесение рисунка на фасад», — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска Дмитрий Хоменко.
Жители города по достоинству оценили появившийся сквер. Один из них — Юрий Иванов, у которого в трагедии погибли родственники. На место трагедии мужчина пришел впервые.
«Ну, а больше что еще было придумать? Лучше,
Теперь этот сквер стал памятным местом. У деревьев лежат цветы и детские игрушки, сюда приходят люди со всего города. Однако работы не закончены. В администрации Магнитогорска говорят, что изменения ещё коснутся озеленения и освещения.
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