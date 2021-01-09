Возле ТРК «Родник» обнаружено неопознанное тело

Полиция зарегистрировала факт, но расследованием занимается СКР

На льду реки Миасс возле ТРК «Родник» утром 8 января было обнаружено неопознанное тело. Предположительно это был труп мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

«Сотрудники выезжали утром 8 января. Да, вызов поступал. Но никаких подробностей мы не знаем, потому что смертями занимается Следственный комитет», — прокомментировали в пресс-службе полицейского главка.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков сообщил, что ему ничего не известно о найденном возле «Родника» теле.