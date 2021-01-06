В Челябинской области в рождественскую ночь пойдет снег

7 января в регионе похолодает до –26 градусов

В Рождественскую ночь в Челябинской области будет идти небольшой снег. Днем синоптики также прогнозируют осадки. Подробнее о погоде 7 января рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 7 января в Челябинской области ожидается −17, −22 градуса, при прояснении — до −26 градусов. На крайнем западе будет теплее — до −11, −16 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Днем потеплеет до −12, −17 градусов. На крайнем западе региона ожидается −5, −10 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ночью похолодает до −20, −22 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Днем будет чуть теплее — до −14, −16 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, ночью — от 3 до 8 метров в секунду, днем — от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает южноуральцам о том, что доступ в храмы в Рождество будет ограничен из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Кроме того, в ночь на 7 января общественный транспорт работать не будет. Поэтому лучше остаться дома и посмотреть праздничное богослужение онлайн на сайте 1obl.tv.